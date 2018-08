Quatre personnes, dont deux policiers, ont été tuées par balle dans la ville du Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre, qui était accompagné de son fils Xavier, a invité le public à « envoyer de l'amour et du soutien à nos amis de Fredericton qui passent une soirée difficile, pour les policiers qui sont morts en protégeant la population et les autres victimes de cette terrible tragédie ».

Quand les moments de difficulté arrivent, nous nous rassemblons et nous allons toujours le faire. Dans les tragédies, dans les moments de peur, nous savons qu’ensemble, nous sommes plus forts, nous sommes là les uns pour les autres. C'est ce que nous faisons en tant que Canadiens. Le premier ministre Justin Trudeau

M. Trudeau était à Toronto pour participer à la cérémonie d'ouverture du festival Taste of the Danforth, qui se tient là où un tireur a tué deux personnes et en a blessé 13 autres, il y a un peu moins de trois semaines.

La cérémonie, à laquelle participaient de nombreux dignitaires, a commencé par un hommage aux victimes de la fusillade de l'avenue Danforth. Julianna Kozis, 10 ans, et Reese Fallon, 18 ans, ont perdu la vie.

Début du graphique (passez à la fin) Avant l’ouverture officielle, le festival #tasteofdanforth rend hommage aux victimes de la fusillade de Toronto en musique. #icito pic.twitter.com/rN7uzLOjEP — Mathieu Simard (@mathieusimard) August 11, 2018 Fin du graphique (passez au début)

« C'était une terrible tragédie, qui nous a tous profondément touchés, a déclaré le premier ministre. Nous avons serré nos proches dans nos bras un peu plus fort ce soir-là et dans les jours qui ont suivi. »

Il a toutefois souligné qu'il fallait aussi célébrer la solidarité, la résilience et la diversité, ajoutant que le Canada est un des pays les plus sûrs au monde.