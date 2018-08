Le 9 octobre, la police d'Edmonton a procédé à l'arrestation de Kevin Ford, 47 ans. Il a été accusé d'agression sexuelle à la suite des plaintes adressées plus tôt cette année par deux jeunes femmes de 19 et 25 ans.

Professeur d'arts martiaux et propriétaire de l'établissement ATA Martial Arts depuis 2003, M. Ford aurait fait des attouchements sexuels lors de cours en groupe et d'entraînements individuels.

« Les plaignantes ont indiqué qu'en raison de la position d'autorité de M. Ford à l'école, elles se sentaient obligées de faire face à des situations avec lesquelles elles n'étaient pas à l'aise », a déclaré dans un communiqué le sergent Richard Windover.

« Nous pensons que d'autres personnes peuvent avoir des informations pouvant aider l'enquête et nous les encourageons à nous contacter », ajoute-t-il.

L'école ATA Martial Arts propose des cours de Krav Maga, de Songahm Taekwondo, de Jiu Jitsu brésilien, de Warrior X-Fit et de yoga pour adolescents et adultes ainsi que du karaté et du Jiu Jitsu pour les enfants de 7 à 12 ans.