Les premières courses de Gérald et Richard remontent au premier Grand Prix de Trois-Rivières… il y a 49 ans. Depuis, la course est une histoire de famille et les garages automobiles, une deuxième maison pour les Dumoulin.

Lorsqu’on rencontre cette famille, tout semble bien aller, même si une bactérie a cloué à son lit d'hôpital Richard Dumoulin pendant un mois. Les événements l'ont tenu loin du garage pendant plusieurs semaines, alors qu’il a toujours été très près de ses garçons afin de les conseiller. Un coup dur pour le clan Dumoulin.

Richard Dumoulin, le père des courseurs automobiles Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin. Photo : Radio-Canada

J'ai attrapé une bactérie dans la jambe gauche. Là... il faut recommencer à zéro. Richard Dumoulin

Le père se relève difficilement des effets de la maladie. Même s'il sait que ce ne sera pas une mince tâche de se déplacer, il est hors de question pour lui de manquer la course dimanche.

C'est la première fois qu'il ne participe pas à la préparation des voitures de ses fils pour la saison de course automobile. J'étais vraiment déçu. Je ne venais même pas faire un tour parce que je ne pouvais pas participer. C'est dur pour l'orgueil quand c'est tout le temps toi qui fais tout et là tu dis : ''il faudrait amener ça et je ne suis pas capable'', alors faut que tu l'acceptes.

Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin. Photo : Radio-Canada

Rien cependant pour décourager les deux frères. Ils en sont à leur troisième année avec leur propre écurie dont les deux premières ont été parsemées d'embûches, de doutes, mais surtout d'efforts et de fierté.

On se bat contre des équipes qui sont là depuis 25 ans et plus! D'avoir été capables au cours des deux dernières années de faire des podiums, des tops 5, on est super fiers de ça , se réjouit Louis-Philippe Dumoulin.

Tout comme le Grand Prix de Trois-Rivières, les Dumoulin se préparent à fêter leur 50e anniversaire en course automobile l'an prochain et les attentes sont grandes pour la famille. Déjà, une troisième génération pourrait prendre la relève.