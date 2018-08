Il y a quatre ans, la communauté de Moncton était sous le choc : comment un tel événement pouvait-il survenir dans une ville aussi tranquille?

Ce matin, la fusillade de Fredericton rappelle la terreur qui les habitait le soir du 4 juin 2014, alors que tout un quartier résidentiel était placé sous confinement.

Ça nous ramène quatre ans passés, c’est sûr. Je me souviens l’inquiétude de ne pas savoir ce qui se passe vraiment. Ce n’est pas censé se passer dans une petite ville comme Moncton ou Fredericton. On est habitué de voir ça dans les grandes villes, mais pas une petite place comme ici, c’est plutôt tranquille. Murielle Girouard-Dionne, résidente de Moncton

À ce jour, plusieurs résidents du secteur peinent à parler de l’événement qui les a marqués à jamais. Dès qu’ils en parlent, leur gorge se resserre, et les larmes leur montent aux yeux.

Le souvenir de cet événement soulève un élan de solidarité chez les Monctoniens.