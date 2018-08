La nouvelle a été annoncée par un bref communiqué du gouvernement, vendredi en fin de journée.

À la suite de discussions avec M. Clark, nous avons convenu qu'il quitterait ses fonctions de président du conseil le 30 août , déclare le ministre des Finances, Vic Fedeli, dans le communiqué.

M. Clark, un ancien dirigeant de la Banque TD, avait été conseiller économique de l'ex-première ministre libérale Kathleen Wynne.

Il avait proposé la privatisation partielle d'Hydro One et certains changements qui ont mené à la vente de bière et de vin dans des épiceries.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement conservateur de Doug Ford a négocié le départ du pdg et du conseil d'administration d'Hydro One.

Le président du conseil d'administration de Metrolinx, Robert Prichard, a aussi démissionné, précisant que l'arrivée d'un nouveau gouvernement était un moment propice pour un changement à la tête du C.A.