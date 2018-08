Afin de protéger les intérêts des étudiantes et étudiants et de s’assurer que leur argent est géré par la FEUO de manière responsable, à des fins légitimes et selon les modalités convenues, l’Université a avisé la Fédération de la suspension des transferts à son endroit , peut-on lire dans le communiqué transmis par l'établissement scolaire.

L’Université prend ces allégations au sérieux. Communiqué de l'Université d'Ottawa

L'Université perçoit normalement, à même les frais de scolarité de chaque étudiant, un montant qui est versé à la Fédération. Les versements sont maintenant suspendus le temps qu'une vérification juridique et comptable soit effectuée dans les livres de la FEUO.

Nous continuerons à percevoir les cotisations des étudiants, mais plutôt que de les verser automatiquement à la FEUO, l’Université se chargera de payer certains fournisseurs, par exemple OC Transpo pour la U Pass , a-t-il expliqué le directeur des communications institutionnelles de l'Université d'Ottawa, Patrick Charette, dans un courriel.

M. Charette a ajouté vouloir éviter toute interruption de services offerts aux étudiants. Il n'était toutefois pas en mesure, vendredi, de déterminer combien de temps la vérification prendra.

CBC a tenté, sans succès, d’obtenir les commentaires de la FEUO.