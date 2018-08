Cette alerte d’évacuation ne signifie pas que les résidents et visiteurs sont forcés de quitter leur résidence ou leur lieu d'hébergement, mais que les autorités leur demandent de s’y préparer. Cette alerte touche le centre de villégiature Castle Mountain, West Castle Valley, South Castle Valley et les régions au sud de la route 774 entre Beaver Mines Lake et Castle Mountain Resort.

Si un ordre d’évacuation est décrété, un centre d’accueil d’urgence sera mis sur pied à l’église Vertical de Pincher Creek.

Le feu du ruisseau Sage, qui menace ces régions, se trouve toujours en Colombie-Britannique. Vendredi matin, il mesurait 11 kilomètres carrés. Sa progression est ralentie vers le sud par la zone de dévastation laissé par le feu Kenow qui a ravagé la région en 2017.