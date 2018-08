Un texte de Samuel Desbiens

Cet avis, qui a été envoyé à une quinzaine de propriétaires de roulottes vendredi dernier, provoque bien du mécontentement. On y indique qu’ils ont 10 jours pour quitter les lieux, sans quoi ils s’exposent à des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 $.

Le règlement municipal en question interdit la présence de roulottes situées en bordure de la rivière Saint-François. Selon plusieurs propriétaires ainsi que la conseillère municipale, Louise Cusson, ces règles n’ont pas été appliquées depuis 1992.