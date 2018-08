« Aujourd'hui, j'ai plus confiance que jamais. J'ai confiance que le projet va de l'avant », a affirmé Eugene Melnyk.

Le groupe RendezVous LeBreton, dont font partie les Sénateurs, s'apprêterait à soumettre « prochainement » le projet au conseil municipal, qui devra l'approuver.

M. Melnyk a ajouté que certains défis restent à être relevés, sans toutefois vouloir en préciser la nature.

Le président exécutif du consortium Trinity Development Group, John Ruddy, et de hauts fonctionnaires municipaux étaient aussi présents à la rencontre, qui portait sur l'avenir du projet.

M. Melnyk et M. Ruddy ont conclu, l'hiver dernier, une entente de principe avec la Commission de la capitale nationale pour la revitalisation des plaines LeBreton, dans l'ouest du centre-ville. Peu d'information a toutefois filtré au cours des derniers moins, soulevant des questions sur l'avenir du projet.

Pas de financement municipal

Même s'il est opposé à tout financement municipal pour le nouvel aréna, le maire Jim Watson veut appuyer les promoteurs du projet et limiter les contraintes qui leur seront imposées par la Municipalité.

C'est un projet vraiment important pour notre économie. On a investi dans deux stations de train léger et c'est une occasion pour ce quartier de la Ville d'Ottawa de se développer , a indiqué le maire Watson.

C'est important pour le développement de l'ouest du centre-ville et pour créer des emplois. Jim Watson, maire d'Ottawa

En plus d'un nouvel aréna, le consortium RendezVous LeBreton des Sénateurs et du groupe Trinity prévoit la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que des places publiques.

Avec les informations de Laura Osman