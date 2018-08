Pour y parvenir, le Rouge et Or pourra compter sur le retour du quart-arrière vétéran Hugo Richard. À sa cinquième et dernière année, le pivot aimerait terminer sa carrière universitaire sur une bonne note.

« On se concentre vraiment sur travailler au jour le jour et aller le plus loin possible. Si on réussit à faire ça et jouer une Coupe Vanier à Québec, ce serait vraiment une belle façon de finir », a-t-il dit au terme de la première journée du camp d’entraînement.

Glen Constantin et ses adjoints auront deux semaines pour évaluer les forces en présence. Un match préparatoire est prévu le 18 août à 13 h au Stade TELUS-Université Laval, alors que le Rouge et Or recevra la visite des Griffons de l’Université de Guelph.

Certains postes de partant seront assurément pourvus par des vétérans, comme le joueur de ligne défensive Mathieu Betts. Certaines recrues sont aussi à surveiller, dont le porteur de ballon Joanik Masse. L’ancien des Faucons du cégep Lévis-Lauzon a été nommé joueur par excellence du football collégial division 1 en 2017.

Une défaite qui motive

Le Rouge et Or a été rossé 39-17 par les Mustangs de l’Université Western Ontario en finale de la Coupe Vanier, en novembre dernier. Un cuisant revers infligé devant une foule hostile à Hamilton.

L'entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin Photo : Radio-Canada

Si l’entraîneur-chef Glen Constantin préfère ne pas trop parler de cette défaite, il s’en servira de motivation pour fouetter ses troupes. « C’est de se rappeler du sentiment qu’on a eu » après la défaite, a-t-il expliqué. « Pour que, quand les journées sont un peu plus difficiles, tu te rappelles pourquoi tu fais ça. On s’en sert de motivation. »

Le Rouge et Or disputera sa première rencontre de saison régulière le 24 août à Sherbrooke, face au Vert et Or.