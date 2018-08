C'est le retour de Moe après quelques semaines de pause. Elle nous parle des artistes qui montent sur scène dans le cadre du festival Nikamotan MTL. Parmi eux, Iskwé, Chances, Anachnid et Wolf Castle. Une programmation électrique et éclectique! En plus de rendre hommage à Réginald Vollant de Maliotenam le directeur du festival de musique Innu Niakmu, décédé le 6 août. À écouter!