Bertand Godin compare le prochain week-end du Grand Prix à un véritable conte de fées. C’est qu’il va renouer avec une voiture qu’il a conduite il y a plus de 20 ans, une Formule 1600. C'est avec elle qu'il foulera la piste du Grand prix de Trois-Rivières.

C’est une grande opportunité d’être dans une voiture de course et je vais savourer chaque changement de vitesse, chaque virage! Bertand Godin, pilote

Lorsqu'il parle de son bolide, ses yeux s'illuminent.

« On a dansé ensemble à l’époque en France, en 1994, je pilotais pour Mygale qui était un petit constructeur de voitures qui commençait et on avait remporté notre première course ensemble à Nogaro en 1993, raconte-t-il. Lorsque Marcel Fontaine de la série Formule 1600 m'a dit qu'il y a avait une possibilité d'un volant pour moi, il y avait un petit côté retour vers le futur. »

Bertrand Godin a brisé la glace, en juin, au Grand Prix du Canada de Montréal avec une quatrième position. En tout, 26 autres pilotes vont courser dans la Formule 1600 avec le chroniqueur automobile.