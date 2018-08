Un texte de Brigitte Dubé



Aux récents Jeux du Québec, l’athlète de 16 ans a récolté trois médailles d’argent, aux courses du 1500, du 2000 et du 3000 mètres. Elle a d’ailleurs mérité le titre d’athlète par excellence.

Camille Boudreau très concentrée, en pleine course Photo : courtoisie

Elle est donc classée deuxième au Québec dans la catégorie juvénile, derrière Mérédith Boyer qui est aussi championne du Canada. Elle se dit stimulée de compétitionner amicalement avec la meilleure. Les deux jeunes femmes partagent d’ailleurs la même chambre.

Camille dit ne pas vouloir se mettre trop de pression. On est une dizaine de filles et nos temps sont pas mal égaux alors ça va se jouer pendant la course. Une fois que tu es partie, ça va tout seul , estime-t-elle.

À l’échelle canadienne, Camille Boudreau est en quatrième place.

Samedi, elle va participer au 4 x 100 mètres alors que dimanche, elle courra le 2000 mètres « mon épreuve favorite », dit-elle, pour ensuite terminer avec le relais 4 x 400 mètres.

Je vais courir avec les meilleures. Le calibre est vraiment élevé. J’aimerais monter sur le podium. C’est un rêve. Camille Boudreau, athlète

Camille Boudreau a commencé à faire de l’athlétisme presque par hasard. En 2016, elle s’est inscrite en athlétisme 18 jours avant la finale régionale des Jeux du Québec où elle s’est classée première, ce qui l’a menée à participer à ses premiers Jeux du Québec.

J’avais fait de la danse, j’avais joué au hockey, au soccer et j’avais fait de la course , raconte-t-elle. Lorsque j’ai participé pour la première fois au marathon de la Baie-des-Chaleurs, j’ai eu la piqûre.

En 2017, elle a remporté une première place au 3000 mètres et une deuxième place au 2000 mètres steeple lors d'un championnat provincial.

Camille passera à la catégorie junior l’an prochain. Ce sera donc une année de transition puisqu'elle sera l’une des plus jeunes de sa catégorie.

Elle souhaite continuer son ascension et participer aux Jeux olympiques de 2024 qui se dérouleront en France.