Les températures devraient atteindre 37 degrés Celsius vendredi, une première pour Calgary.

Le record de température, dans la métropole, date des 15 juillet 1919 et 25 juillet 1933, où il avait fait 36,1 degrés Celsius.

Écran de fumée

Les météorologues ont toutefois revu leurs prévisions à la baisse, vendredi. La température annoncée est passée à 36 degrés Celsius en raison de la fumée provenant des incendies de forêt en Colombie-Britannique, qui bloque les rayons du soleil.

« Si le ciel était dégagé, j’aurais parié que nous aurions battu un record », s'exclame le climatologue principal à Environnement Canada, David Phillips, en entrevue à l'émission de radio Calgary Eyeopener, de CBC.

La fumée des incendies de forêt peut absorber les rayons et réduire la température d’environ 15 % à Calgary, ajoute David Phillips.

Le sud aussi a chaud

Les régions plus au sud de l’Alberta ne sont pas non plus épargnées par ces températures élevées. À Medecine Hat, les habitants peuvent s’attendre à un maximum de 40 degrés Celsius, selon Environnement Canada.

Par ailleurs, la majeure partie de la province, au sud de Fort McMurray, demeure sous un avertissement de chaleur et de fumée.

« Ce sera le mois d’août le plus chaud de tous les temps », dit le climatologue.

La température pendant la journée de vendredi devrait atteindre son zénith autour de 16 h ou 17 h à Calgary.

Chaud, jusqu'en septembre

Les températures devraient rester élevées jusqu’en septembre. Toutefois, le week-end devrait apporter un court répit, selon les experts, qui prévoient 24 degrés Celsius samedi et 19 degrés Celsius dimanche, avec de la pluie.

David Phillips précise que les températures supérieures aux normales, autant le jour que la nuit, sont des tendances mondiales qui se poursuivront. « Il n’y a plus de doutes, nous vivons des temps plus chauds. C’est une réalité mondiale », ajoute-t-il.

La chaleur extrême peut causer des problèmes de santé pour certains. Environnement Canada recommande à la population de surveiller les signes de transpiration, de confusion, d'évanouissement, de température corporelle élevée et de perte de conscience pouvant indiquer un coup de chaleur ou un épuisement par la chaleur.