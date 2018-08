En Ohio, le courant ne passe plus

C’est dans l’état américain de l’Ohio que cette pénurie majeure d’électricité s’est déclenchée.

Dans cet état, le réseau de distribution électrique est lourdement utilisé. De plus, il est parfois imparfaitement entretenu.

On voit çà et là un arbre mal taillé qui frôle des pylônes ou des fils. Ce sont des conditions idéales pour provoquer un accident.

Le journaliste Michel Morin soumet, dans un reportage présenté au Téléjournal du 15 août 2003 et animé par Michaëlle Jean, les raisons qui expliquent comment la panne s’est produite.

Tous les ingénieurs qui travaillent dans le domaine ont tenté d’optimiser, de maximiser les l’utilisation d’équipements existants. Et on a probablement poussé tous ces équipements-là à leur limite. Et à un moment donné, y a en plus de limites, y en a plus de jeu. À un moment donné, ça passe ou ça casse. Hier, ça a cassé. Guy Olivier, École Polytechnique de Montréal

À 15 h 06, le 14 août 2003, deux énormes charges de 500 et de 300 mégawatts entrent en collision sur la boucle de transport du distributeur électrique First Energy.

Son système sature et explose près de la ville de Cleveland. Une défaillance en cascade s’ensuit. Les installations électriques de huit états américains et de l’Ontario se retrouvent paralysées.

Toronto, New York, 49 millions de personnes dans le noir

À Toronto, les transports en commun - notamment le réseau du métro - s’immobilisent. Or, les bureaux et les commerces du centre-ville sont sur le point de fermer.

Des milliers de Torontois s’apprêtent à retourner à la maison. Par ailleurs, il fait très chaud dans la Ville Reine ce jour-là. Impossible de se déplacer ou de se rafraîchir.

Coincés loin de leurs domiciles et en sueur, les Torontois se voient contraints de vivre une soirée et une nuit dans le noir.

Le soir du 14 août 2003, à 22 heures, l’animatrice du Téléjournal Josée Thibeault s’entretient avec le journaliste Daniel Thibeault.

Pas d’incident majeur à rapporter dans la métropole ontarienne confirme le journaliste.

Mais à Sudbury, 170 mineurs de la compagnie Falconbridge sont coincés sous terre et devront s’armer de patience pour remonter à la surface.

La panne cause d’immenses problèmes également à New York comme le rapporte le journaliste Maxence Bilodeau dans un reportage présenté le même jour au Téléjournal par l’animatrice Josée Thibault.

Des milliers de personnes sont forcées de passer la nuit dans des conditions très difficiles. Voyez-les par exemple ici couchés par terre devant la gare Pennsylvanie. Ils dorment à la belle étoile en attendant le retour éventuel des trains de banlieue. Maxence Bilodeau

À Toronto, comme dans plusieurs villes américaines, plusieurs habitants, sans climatiseurs ni ascenseurs, abandonnent leurs logements et dorment sur les trottoirs. Sur le réseau routier, des dizaines de milliers d'automobilistes se retrouvent piégés dans des embouteillages monstres.

La panne privera de courant 49 millions d’Américains et d’Ontariens pendant parfois plus de quatre jours. Le groupe d’étude canado-américain qui s’est penché sur les causes de cette interruption a évalué à entre quatre et 11 milliards de dollars les pertes économiques.

Le groupe a aussi conclu que la panne aurait pu être évitée si des mesures d’entretien et de formation du personnel des compagnies de distribution d’électricité avaient été appliquées.