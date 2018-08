Stonewall Quarry Park

Cette plage est la seule de notre liste dont l’entrée est payante (pour toutes les autres, vous aurez néanmoins d’un laissez-passer pour les parcs provinciaux). Située à une petite trentaine de minutes du centre-ville de Winnipeg, la plage, surveillée et très propre, encercle Kinsmen Lake. Ce lac provient d’une ancienne carrière de pierre.

Lorsque le soleil sort, l’eau affiche une très belle couleur bleu-turquoise. Vu que l’eau provient de l’ancienne carrière, elle peut néanmoins être un peu fraîche pour les plus frileux, mais c’est un endroit idéal lors des grosses chaleurs. À noter cependant qu’elle est ouverte seulement de 11 h à 19 h.

L'eau du lac Kinsmen, à Stonewall, devient bleu turquoise au soleil. Photo : Radio-Canada

Patricia Beach

Située au bord du Lac Winnipeg, à environ 85 km au nord la ville, le long de la route 59, Patricia Beach est connue des Manitobains pour son sable blanc et sa tranquillité, même en été.

La plage tire son nom du prénom de la fille du premier propriétaire du terrain. Il s’agit d’un coin parfait pour se reposer au calme et profiter du bord de lac. Un stationnement se trouve à proximité. Pour les adeptes du nudisme, il y a une section tout au bout de la plage réservée pour cette activité.

Patricia Beach est connue des Manitobains pour son sable blanc et sa tranquillité, même en été. Photo : Radio-Canada

Parc provincial Saint-Ambroise

La plage de Saint-Ambroise borde Lac Manitoba, à environ 1 h 15 de Winnipeg. Assez méconnue, la plage est un petit coin de paradis familial et tranquille avec de grands bancs de sable fin et des couchers de soleil à couper le souffle. Elle fait aussi le bonheur des amateurs d'oiseaux avec ses nombreux carouges à épaulettes, cormorans, pélicans et goélands.

Pas citée dans cet article, la plage de Grand Beach, située sur les rives du Lac Winnipeg, vaut aussi le détour. Photo : Radio-Canada

Twin Lakes

Cette plage se trouve près du village métis de Saint-Laurent, à environ 1 h 15 au nord de Winnipeg. C’est une des plus belles plages de la province par son sable blanc et propre. Selon certains habitués, cette plage fait que les baigneurs se sentent comme s’ils étaient dans les Caraïbes. Par ailleurs, l'eau est propre, belle, chaude et peu profonde, ce qui est idéal pour les nageurs novices et les petites enfants.



Peu connue, la plage accueille peu de monde et, le soir, on y voit parmi les plus beaux couchers de soleil de la province!