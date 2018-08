Les éléments de preuve recueillis par les policiers font croire qu’un conflit en rapport avec la route aurait mené au coup de feu. Le suspect était dans une berline blanche, et la victime se trouvait à bord d'une Toyota Matrix grise.

Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment.

Une femme était également dans le véhicule de l’homme qui a perdu la vie. Elle a été transportée à l’hôpital avec des blessures mineures, mais le personnel médical l’a depuis autorisée à rentrer chez elle.

La police de Vancouver demande à toute personne qui aurait des informations sur l’incident ou des images captées à l’intersection des rues McGill et Renfrew entre 1 h 30 et 2 h, vendredi matin, de communiquer avec les enquêteurs, au 604 717-2500. On peut également contacter Échec au crime, au 1 800-222-8477.

Il s’agit du 14e homicide de l’année à Vancouver