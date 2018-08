Un texte de Brigitte Dubé

L’accident s’est produit mardi dernier alors qu’on installait un caisson entre le pont et la cale d’un crevettier a expliqué le porte-parole de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Maxime Boucher. Lors de travaux de soudage de tiges de métal, une explosion a causé des brûlures au travailleur.

À première vue, dit-il, de la mousse isolante avait été mise dans certaines ouvertures du caisson et on refermait ces ouvertures-là en soudant des pièces de métal. C’est probablement le contact de cette mousse, qui avait des propriétés inflammables, qui aurait causé l’explosion et des blessures au travailleur.

Maxime Boucher ajoute que la CNESST va poursuivre son intervention auprès de l’employeur et prévoit exiger la révision des méthodes de travail si d’autres travaux similaires doivent être effectués.

On ne craint pas pour la vie du travailleur.

Les dommages au bateau ne sont pas évalués pour le moment, mais ils seraient peu considérables.