C'est la première fois au Canada qu'un véhicule autonome circulera librement sur la voie publique.

La navette, qui pourra accueillir jusqu’à 15 passagers, roulera à compter de la semaine du 27 août sur un boulevard urbain entre le stationnement incitatif Montcalm-Candiac et l’intersection des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord.

Elle effectuera ainsi un trajet de 2 km, au cours duquel il y aura quelques arrêts, notamment devant l’hôtel de ville.

La navette roulera à 25 km/h maximum et un opérateur sera présent en tout temps pour informer les passagers et intervenir au besoin. Le service sera gratuit.

Une des navettes autonomes NAVYA qui circuleront à Candiac dès la fin août 2018. Photo : Radio-Canada/Jérôme Labbé

Le gouvernement québécois accorde une aide financière de 350 000 $ à Keolis Canada afin de déployer ce projet.

« Les véhicules autonomes, lorsqu’ils sont utilisés à des fins autres que l’usage individuel, ont le potentiel de devenir une composante importante de la mobilité dans les prochaines décennies », a reconnu le ministre des Transports, André Fortin, selon qui d’autres projets pilotes seront déployés sous peu au Québec.

« Nous voulons mesurer la cohabitation du véhicule avec les autres usagers de la route et mesurer l’efficacité de la réglementation », a-t-il déclaré en point de presse vendredi lors de la présentation du petit véhicule aux médias. Le gouvernement a dû inclure des clauses au Code de la sécurité routière pour permettre ce type d’essai, a indiqué le ministre.

Le projet pilote durera 12 mois, mais la navette roulera sans passager pendant la période hivernale, afin de tester l’engin dans les conditions froides en toute sécurité.

« La navette est capable de rouler jusqu’à une condition hivernale de - 10 °C, indique Marie Hélène Cloutier, vice-présidente chez Keolis. Vous comprenez que les hivers québécois sont plus rigoureux que ça. [...] Il y aura des tests qui seront faits, notamment sur les capteurs, qui doivent réagir différemment s’il y a du verglas ou une accumulation de neige », ajoute-t-elle.

Si la navette fait un accident et que la responsabilité lui en incombe, c’est l’entreprise Keolis qui assumera les frais, a indiqué le ministre Fortin. Si l’accident est imputable à un autre conducteur, à un piéton ou un cycliste, c’est la règle habituelle de la couverture d’assurance sans égard à la faute (« no fault ») qui s’appliquera.

L’un des buts recherchés dans ce projet est d’offrir une option aux citoyens pour « le premier et le dernier kilomètre » entre leur destination et le point de transport en commun. En ce moment, les gens se rendent souvent en auto à un stationnement incitatif ou à une gare de banlieue. L’idée est de leur permettre de s’y rendre en laissant l’auto à la maison.

La navette, conçue et produite par l’entreprise française Navya, est déjà utilisée à travers le monde, notamment à Lyon, en France, où elle roule dans la circulation depuis 2016. Elle est aussi utilisée à l’aéroport Charles-de-Gaulle, à Paris, et dans plus d’une vingtaine d’autres villes, notamment aux États-Unis.

Elle dispose de nombreux capteurs, de caméras et de détecteurs au laser. Depuis sa mise en service dans différents projets pilotes, l’appareil n’a connu aucun accident majeur.