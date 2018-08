À la suite des incidents de lundi à Fredericton, M. Gallant souhaite ouvrir la discussion sur le contrôle des armes à feu, une fois la poussière retombée.

Nous n’avons pas vu beaucoup de ces genres d’incidents [...] je ne dirais pas que ce débat c’est quelque chose qui chauffe par ici. J’ose croire qu’après aujourd'hui, il va avoir une discussion , explique-t-il.

Brian Gallant met l’accent sur l’importance d’un débat plus rationnel qu’émotionnel.

Il faut suivre les données, les statistiques et il faut développer nos politiques basées sur cela et non sur les émotions qu’on ressent en ce moment. [...] il va avoir un temps pour discuter des politiques qui devraient être avancées à cause des événements comme celui-ci , dit-il.

Si ce genre d’événement tragique se fait rare au Nouveau-Brunswick, le premier ministre souligne qu’il faut toujours être prêts à y faire face.

Des policiers arpentent la zone d'une fusillade à Fredericton le vendredi 10 août 2018. Photo : La Presse canadienne/Keith Minchin

Plusieurs personnes sont surprises des événements parce que ce n’est pas des choses qu’on voit souvent au Nouveau-Brunswick, mais il ne faut pas penser que ça ne va jamais arriver dans notre communauté ,raisonne-t-il.

Il assure être en communication avec les autorités de la ville de Fredericton qui, dit-il, sont en deuil des deux collègues qu’ils ont perdus, vendredi matin.