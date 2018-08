La Ville de Rouyn-Noranda a envoyé une lettre cette semaine aux responsables de la campagne, leur mentionnant que ce type d'affichage est interdit.

Sur les pancartes, il était possible de lire le slogan « Libéracaquiste, Caquibéral, on mérite mieux ».

À Québec, la Coalition s'est également fait ordonner de retirer leurs pancartes et les syndicats ont poussé le débat devant les tribunaux.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, rappelle toutefois que la Coalition devra se conformer au délai émis.