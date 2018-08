Selon un tweet de la NOAA, chargée de l'observation des océans et de l'atmosphère aux États-Unis, bien que la baleine de trois ans soit petite et mince pour son âge, elle réussit tout de même à suivre sa mère et les autres membres du troupeau.

Dans les dernières semaines, l'épaulard mal en point, qui inquiète les scientifiques, a perdu environ 20 % de sa masse, et son haleine est mauvaise, ce qui indique un sérieux problème de santé.

En plus de lui avoir administré des antibiotiques, le groupe, auquel participe Pêches et Océans Canada, a prélevé un échantillon de son haleine pour en savoir plus sur la maladie qui l’affecte.

Nous sommes fiers de collaborer à l'effort pour venir en aide à l'#épaulard résident du sud #J50. https://t.co/AIYh36o0Cd — MPO Pacifique (@MPO_Pacifique) 10 août 2018

La prochaine étape, alimenter J-50 ?

« La prochaine étape sera de déterminer si on procède ou non à une tentative d’alimentation, selon les conditions et la localisation des baleines », explique la NOAA dans un tweet publié jeudi soir.

L’équipe envisage lui donner du saumon contenant des antibiotiques.

« L’opportunité d’essayer de nouvelles choses »

Le vétérinaire en chef de l’Aquarium de Vancouver, Martin Haulena, était à bord du bateau qui s’est rendu auprès de J-50.

« L’opportunité d’essayer de nouvelles choses et d’être un peu plus proactifs que nous avons pu l’être avec un individu d’une espèce menacée dans notre propre cour arrière, c’est très excitant », avait-il dit mercredi, lorsqu’il discutait du plan mis en oeuvre par l’équipe dont il fait partie.

L’épaulard résident du sud, dont font partie l’orque malade et son troupeau, est en voie de disparition. Il ne reste qu’environ 75 représentants de l’espèce dans les eaux du nord-est de l’océan Pacifique.