Jean-François Lisée visitait une ferme maraîchère vendredi matin à Saint-Anaclet-de-Lessard dans la région de Rimouski. Il voulait ainsi exprimer son soutien à ce que l'on appelle la production du terroir.

Interrogé au sujet de la cession à Québec par Ottawa de ports fédéraux de l'Est-du-Québec, Jean-François Lisée a salué le geste, bien qu'il lève un drapeau jaune en disant espérer que l'argent transféré pour la réparation de ces ports soit vraiment suffisant.

Il se réjouit cependant de voir que le Québec prend la maîtrise d'actifs fédéraux. Il considère qu'il s'agit un peu d'un geste de souveraineté.