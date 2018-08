La date limite pour se présenter au Congrès était mercredi le 8 août 2018, mais aucun candidat républicain ne se présente contre elle. Mme Tlaib remplacera John Conyers, qui a occupé ce siège pendant les 50 dernières années.

Son district couvre des parties de Détroit et des villes aux alentours de la métropole. Il s'agit d'une région qui vote généralemenet pour le Parti démocrate.

Mme Tlaib s'est fait connaitre pour son implication dans les enjeux entourant la frontière entre le Canada et les États-Unis.

1. Comment vous sentez-vous après votre nomination?

RD : C’est bouleversant, mais je suis aussi honorée et pleine de gratitude pour les familles du 13e district du Congrès américain. Bien sûr, plusieurs voient cela comme un changement dans l’histoire américaine, mais pour les gens d'ici, il était question de choisir quelqu’un qui ne se pliera pas à la cupidité des grandes entreprises et des pollueurs massifs. Quelqu'un qui projettera leur voix à Washington.

2. Qu'est-ce que votre nomination représente pour les musulmans en Amérique?

RD : C'est un message puissant, pas seulement pour le président [Donald] Trump, mais aussi pour un bon nombre de gens qui s'appuie sur la rhétorique que les musulmans n'ont rien à faire ici. Quand je pense au décret controversé interdisant l'accès au territoire américain pour les ressortissants de sept pays dont la population est majoritairement musulmane, je réalise que l'on peut interdire l'accès aux musulmans aux États-Unis, mais qu'on ne peut pas interdire à un musulman de devenir un membre du Congrès. Ça, c'est un message puissant qui a une résonnance forte.

Rashida Tlaib est une descendante d'immigrants palestiniens et deviendra la première femme musulmane à siéger au Congrès américain lors des primaires de novembre. Photo : Radio-Canada/Alex Brockman/CBC

3. Quels sont vos commentaire sur l'Aléna et les tarifs imposés par l'administration Trump?

RD : Nos voisins canadiens doivent savoir que je sais que le président manque de jugement et que son approche face à cet enjeu compromet notre important partenariat économique avec le Canada. 27 % du commerce transige par la frontière entre Détroit et Windsor tous les jours. Nous avons besoin de ce partenariat avec le Canada. Ma position est qu'il faut s'asseoir et renégociez cette entente au lieu d’utiliser une méthode agressive et combative. Cette approche est dangereuse, et j’espère avoir une voix dans cette discussion.

4. Ces tarifs vont faire mal aussi aux Américains, le réalise-il?

RD : Je ne crois pas qu’il le réalise. Je ne crois pas qu’il le réalisera avant que le prix de la nourriture et le coût de la vie augmentera aux États-Unis. Nous allons devoir attendre que ça se produise avant que les gens se réveillent face à ces tarifs imposés par le président Donald Trump.

5. Quel sera votre plus grand défi lorsque vous arriverez à Washington?

RD : Ce sera la modernisation de la loi « Justice for All », que j’ai déjà proposée durant ma campagne. Ce qu'il faut savoir par rapport au 13e district du Congrès américain, c’est qu’il est le deuxième ou troisième plus pauvre aux États-Unis. On a de grands défis. Mon district s’étend de l’aéroport à l’ouest jusqu’à la toute fin de l’est de la ville. Au milieu de ce district se trouve une municipalité qui n’a même plus d’école. Nous avons des communautés où moins de 50 % que résidents possèdent une maison. Il y a, je pense, beaucoup d’injustice et nous sommes en pleine crise. Cette loi nous ramènera à une époque où il était interdit pour les compagnies d’assurance et les banques de refuser à quelqu’un une couverture parce qu’il vit dans un quartier trop pauvre.

Avec des informations de CBC