Lialo Salaash, originaire de la région de Maasai Mara, au Kenya, vit à Saskatoon depuis 20 ans. Il croit que la tragédie des pensionnats autochtones au Canada se répète dans le pays africain.

Il tente avec ses coéquipiers de changer la situation. « Je crois que nous allons dans la bonne direction », dit-il.

Les Maasais sont semi-nomades depuis des générations, vivant des fruits de la terre et de leurs troupeaux de bétail.

Le peuple Maasai du Kenya est connu pour ses vêtements colorés et ses danses rythmiques. Photo : Radio-Canada/Jason Warick

Leurs parures colorées, les ornements de perles élaborés et leurs danses et chansons distinctives attirent des touristes du monde entier chaque année.

Mais le gouvernement kenyan isole ce peuple sur des réserves, croit Lialo Salaash. À l’école, les enfants Maasai sont forcés de porter des uniformes scolaires et il leur est défendu de parler dans leur langue.

Lialo Saalash parle à un groupe de confectionneurs d'objets perlés sur le site du Oltumo Project, près de son lieu de naissance dans le sud du Kenya. Photo : Radio-Canada/Jason Warick

Selon le gouvernement du pays, ces mesures sont nécessaires pour intégrer les Maasais dans le monde moderne.

Mais Lialo Salaash craint que la culture Maasai soit en train d’être éradiquée. « Les Maasais sont en pleine transition, ce qui change leur vie. Quand je parle d’éducation, ce n’est pas seulement de savoir lire, mais de continuer d'exister », explique-t-il.

Une école qui leur ressemble

Lialo Salaash et des amis de Saskatoon ont lancé le Oltumo Maasi Project il y a bientôt quatre ans. Ils ont collecté des fonds pour construire un puits et une pompe alimentés par de l’énergie solaire. Ils enseignent à la communauté le jardinage et la santé publique.

Mais l’objectif final est d’établir une école Maasai inspirée de l’éducation du territoire, que l’on trouve en Saskatchewan pour la culture crie entre autres.

Maasai Mara est une région du Kenya. Photo : Radio-Canada

Ils espèrent développer un programme scolaire qui aborde toutes les bases telles que les mathématiques et la science, mais qui reflète également leur culture. Des professeurs formés sur place et un conseil des aînés vont enseigner les différentes matières.

L’équipe a besoin d’un bâtiment pour abriter les salles de cours. Lialo Salaash a travaillé plusieurs années pour une compagnie saskatchewanaise de structures de bâtiment qui a accepté de faire don d’une structure de 60 pieds carrés de toile et d’acier.

« C’est phénoménal, ce qu’ils font là. Je voulais embarquer avec eux », a dit le responsable de fabrication de Norseman Structures, Jason Caissie.

Lialo Saalash est d'origine Maasai et vit à Saskatoon. Photo : Radio-Canada/Jason Warick

Le cancérologue de Saskatoon Gary Groot appuie lui aussi Lialo Saalash dans son projet. Il a auparavant travaillé sur des projets similaires avec des Premières Nations de la Saskatchewan. Selon lui, il y a un « énorme parallèle » à faire entre les pensionnats autochtones et la situation du Maasai Mara.

Il croit que la structure de l’école peut aussi servir de centre communautaire.

Je pense qu’Oltumo est un excellent exemple de ce que nous pouvons faire à Saskatoon pour les gens d’un autre pays. Gary Groot, cancérologue

Lui et Lialo Saalash vous poursuivre la collecte de fonds pour le projet avant de repartir au Kenya au cours des prochains mois.

D'après les informations de Jason Warick