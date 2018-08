L'entreprise d'excavation et de pavage 9064-2083 Québec inc. était installée depuis deux ans à l'entrée de la municipalité, même si le secteur est zoné résidentiel et commercial, ce qui veut dire que l'usage de voirie n'est pas permis.

En mai dernier, la Cour supérieure du Québec ordonnait à l'entreprise de déménager ses camions d'ici 15 jours et de détruire d'ici 60 jours le bâtiment vétuste qui se trouve sur le terrain de la route 143, ce que conteste Yan Lefebvre.

La Municipalité lui demande de respecter son règlement de zonage. Yan Lefebvre argumente qu'il est discriminatoire.

Il doit déposer son mémoire au Tribunal d'ici le 1er octobre. Le Municipalité a jusqu'au 14 novembre pour déposer le sien.