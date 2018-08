Neuf personnes ont été évacuées jeudi et ont été prises en charge par la Croix rouge pour une durée indéterminée.

À partir du moment où on considère que c'est un risque imminent, ça veut dire qu'on considère que la maison est en danger. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de certitude à l'effet qu'il n'y a pas de danger ou qu'il n'y aura pas de travaux pour corriger la situation, c'est à risque , a expliqué vendredi Jean-Sébastien Forest, directeur régional de la sécurité civile pour l'Estrie et la Montérégie

Le glissement s'est produit à l'endroit même où des travaux étaient en cours pour stabiliser le terrain. Des analyses sont en cours pour évaluer le danger et les travaux qui seront nécessaires pour stabiliser correctement l'endroit.