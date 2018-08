Un texte de François Joly

Ce service de navette est le produit d’une collaboration entre plusieurs acteurs régionaux dont Parcs Canada et les municipalités de Banff et Canmore. Il a avait été inauguré en 2017 en tant que projet pilote. Il permet de se rendre à Canmore et Banff pour seulement 10 $ les fins de semaine et les jours fériés, de la fin mai au début septembre.

En 2018, 8135 personnes ont pris place à bord de ces autobus, comparativement à 6851 à la même date l’an dernier. Au total, plus de 11 000 personnes avaient profité de ce service en 2017.

« Samedi dernier, les quatre premiers bus étaient pratiquement pleins, raconte Jonathan Weal, le directeur régional de la compagnie de transport Southland, qui opère le service On-It. Les billets pour les deux premiers s’étaient tous envolés dès le mercredi ».

Démocratiser les montagnes

Selon Jonathan Weal, le service d’autobus donne accès aux parcs nationaux à des personnes qui ne pouvaient pas s’y rendre auparavant. « Nous avons réalisé qu’une bonne partie de notre clientèle ne possédait pas leur propre véhicule », précise-t-il.

« Pour plusieurs de ces personnes, il n’y avait aucune façon de se rendre là-bas. Maintenant, ils ont une option supplémentaire qui leur donne accès à ces magnifiques espaces ».

Pour les municipalités de Canmore et Banff, qui subventionnent en partie le système de navettes, davantage de transport en commun apporte un bénéfice double. Cela permet de freiner l’augmentation du nombre de véhicules en circulation dans le parc, en particulier dans le village Banff, tout en amenant davantage de visiteurs qui viendront dépenser leur argent dans la région.

Transport local et régional

La popularité du transport en commun augmente également au niveau local. Le nombre de passagers qui empruntent le service Roam, qui permet de se déplacer à l'intérieur du parc national, a augmenté de 50 % depuis l'année dernière.

Christine Schelstraete laisse sa voiture à son hôtel et prend l'autobus pour se déplacer dans le village. Photo : CBC

« C’est un service régulier et facilement accessible. Il y a toujours des billets à vendre dans les hôtels », raconte Christine Schelstraete, qui est venue de Sherwood Park pour un séjour à Banff. Elle laisse sa voiture à son hôtel et prend l'autobus pour se déplacer dans le village.

Le réseau de transport continuera d'ailleurs de croître. Cet automne, des navettes partiront de Banff en direction du lac Moraine.