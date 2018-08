Le port pourrait donc accueillir des bateaux de croisière et des plaisanciers. Le ministre a aussi indiqué que l'accès serait donné aux citoyens à l'ouest du port, qui n'est pas ouvert au public actuellement.

On a un site qui est assez exceptionnel et quand je regarde la carte des neuf escales de croisière au Québec, Baie-Comeau y figure. Si on fait des croisières à Baie-Comeau, on peut aussi en faire dans le secteur de Cacouna. Jean D'Amour, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent