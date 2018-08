Au cours des deux prochaines années, les travailleurs du chantier naval de Lévis convertiront trois navires norvégiens en brise-glaces. Le premier doit être en service dans les eaux du fleuve et des Grands Lacs dès l'hiver prochain.

Le contrat devrait faire travailler environ 200 personnes durant 2 ans, selon les estimations de Davie.

« C'est une journée historique! », a lancé Spencer Fraser, directeur général de Federal Fleet Services, une société sœur de Chantier Davie Canada, soulignant que les négociations amorcées l'hiver dernier ont été « longues et dures ».

« On a lancé ça en 2016. Le gouvernement a dit oui, on aime votre idée, mais il faut faire une compétition. Il l'a fait. On a gagné. C'était un travail d'équipe et il faut remercier tout le monde qui nous a aidés », ajoute M. Fraser.

Après la perte de près de 1000 travailleurs depuis l’automne dernier, ce nouveau contrat ne permettra pas de faire rouler le chantier à plein régime, mais Spencer Fraser voit cet engagement avec Ottawa comme « le pont vers le futur ».

Le député de Québec et ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, qui a fait l'annonce à Lévis, reconnaît les défis engendrés par la flotte vieillissante de la Garde côtière canadienne.

« Au cours des prochaines années, il y aura d'autres opportunités parce que depuis 1993, on n'a jamais eu de nouveaux navires de la Garde côtière. C'est la première fois, depuis le Terry Fox en 1993, que le gouvernement canadien ajoute un navire », affirme M. Duclos.

Spencer Fraser et le ministre Jean-Yves Duclos au chantier Davie. Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Lavoie

D'autres montants à venir

Les trois navires scandinaves, qui sont déjà en route pour le chantier naval, arriveront à Lévis dans les prochaines semaines. Les travailleurs se mettront rapidement à l'ouvrage pour mettre à niveau un premier navire afin qu'il soit fonctionnel dès l'hiver prochain.

Puis, ils entreprendront la conversion des deux autres bateaux qui doivent être prêts à temps pour l'hiver 2020. Le premier navire reviendra ensuite au chantier naval pour terminer sa conversion.

Les 610 millions annoncés vendredi devraient permettre de convertir qu'un seul des trois navires. Des montants additionnels seront donc nécessaires pour effectuer les travaux qui devraient être complétés à l'été 2020.

Il resterait environ 450 employés au chantier présentement.

Plusieurs élus, des sous-traitants, la Confédération des syndicats nationaux et la Chambre de commerce de Lévis, entre autres, se sont mobilisés au cours des derniers mois pour que Davie obtienne ce contrat.

En juillet, Chantier Davie a livré un premier traversier qui effectuera la navette entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Il restait un seul traversier à livrer pour janvier.