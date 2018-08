Un texte de Catherine Paradis

En conférence de presse vendredi matin, le premier ministre du Québec et député de Roberval, Philippe Couillard, a annoncé qu’il allouera 24,1 millions de dollars au projet.

Le gouvernement fédéral injecte 12 millions supplémentaires et la MRC de Maria-Chapdelaine versera 4 millions.

Au total, le projet est évalué à 40 millions de dollars. Les travaux devraient débuter en 2019 et être finis en 2022.