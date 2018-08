Originaire de Fredericton, la Fransaskoise Christiane Guérette raconte avoir appris la nouvelle alors qu’elle n’était pas encore sortie du lit. « Ça a frappé fort, parce que mes enfants sont là présentement. »

Ses enfants passent plusieurs semaines chaque été au Nouveau-Brunswick. Ils devaient se rendre à Fredericton vendredi, mais cette nouvelle les a forcés à changer leur plan.

« C’est un quartier assez tranquille », raconte celle qui est née et a grandi dans la capitale provinciale, en parlant de Brookside, là où est survenue la fusillade. « Donc ça surprend absolument. »

« Ça fait de la peine de penser que la communauté fait maintenant partie des communautés qui ont été affectées par une fusillade », regrette-t-elle.

Elle se dit très étonnée que ce genre d’évènement, comme la fusillade de 2014 à Moncton, se produise au Nouveau-Brunswick.