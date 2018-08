Quatre personnes sont mortes, dont deux policiers, lors d'une fusillade survenue vendredi à Fredericton.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a réagi sur Twitter en offrant ses condoléances et ses prières aux familles des victimes.

Début du graphique (passez à la fin) Au nom de tous les gens du Nouveau-Brunswick, j’offre mes condoléances, mes pensées et mes prières aux victimes et à leur famille. Nos pensées se tournent également vers les femmes et les hommes courageux qui travaillent aux premières lignes afin d’assurer notre sécurité. — Brian Gallant (@BrianGallantNB) 10 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Il a également invité les gens à se tenir informés des prochains développements et à « suivre les consignes des autorités qui travaillent dans le secteur ».

« Nos coeurs sont brisés par le meurtre de nos deux braves policiers. En ces temps de choc et de deuil, protégeons tous leurs familles », a déclaré le maire de Fredericton, Mike O'Brien, sur Twitter.

Blaine Higgs, le chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, invite lui aussi la population à être prudente et à suivre les instructions des premiers répondants présents sur les lieux.

Début du graphique (passez à la fin) Veuillez suivre @CityFredPolice pour obtenir des informations à jour à Fredericton, Soyez prudents et suivez les instructions indiquées par les premiers répondants. — Blaine Higgs (@BlaineHiggs) 10 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Benoît Bourque, est bouleversé par les événements.

C’est une réaction de choc, de profonde tristesse. Ça nous fait voir le côté parfois sombre de ce qui peut se passer. Nos pensées vont vers les familles affectées par ce drame. [...] Je tiens à souligner l’apport des premiers répondants. Benoît Bourque, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick

Les événements rappellent de mauvais souvenirs à la ministre de la Santé du Canada, Ginette Petitpas-Taylor, députée de Moncton-Riverview-Dieppe.

« Ça nous fait revivre ce qui est arrivé à Moncton en 2014. Nos pensées sont avec les familles et les premiers répondants, qui ont un travail excessivement difficile », dit-elle.

Le premier ministre Justin Trudeau exprime sa solidarité auprès de la population de Fredericton et du Nouveau-Brunswick.

Début du graphique (passez à la fin) Des nouvelles terribles en provenance de Fredericton. Je suis de tout coeur avec ceux qui sont touchés par la fusillade survenue ce matin. Nous suivons la situation de près. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 10 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le chef du Parti conservateur du Canda, Andrew Scheer, ainsi que le chef du NPD, Jagmeet Singh, ont aussi envoyé un message sur Twitter.

Début du graphique (passez à la fin) Nouvelle choquante et dévastatrice de Fredericton ce matin. Jill et moi prions pour les familles de ces courageux agents et toutes les personnes touchées par la violence de ce matin. #FrederictonStrong https://t.co/LyJDUnsluD — Andrew Scheer (@AndrewScheer) 10 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, a également réagi par l'entremise des médias sociaux.

Début du graphique (passez à la fin) Mes prières vont aux familles des victimes de la fusillade qui a eu lieu ce matin à #Fredericton ainsi qu'aux collègues des forces policiers qui faisent leur devoir pour protéger la vie des autres. Saches que les pensés des https://t.co/AwCZVC2fVL sont avec vous aujourd'hui. — David Coon (@DavidCCoon) 10 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Stephen Horseman, le député de la circonscription de Fredericton-Nord, affirme sur Facebook qu'il a le coeur gros et qu'il prie pour les résidents du quartier de même que pour les premiers répondants sur les lieux du drame.

Matt DeCourcey, le député fédéral de Fredericton, a lui aussi invité les gens à être prudents.

Ailleurs au pays

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a offert ses pensées aux policiers qui ont perdu deux collègues dans « cet acte de violence indescriptible ».

Au Québec, le chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée, a partagé sur Twitter un message soulignant le courage des policiers.

Début du graphique (passez à la fin) Tragique fusillade à #Fredericton ce matin... mes pensées sont avec les victimes, leurs proches ainsi que les citoyens. Courage aux policiers qui perdent 2 collègues dans l'exercice de leurs fonctions.https://t.co/k35oJnlFWU — Jean-François Lisée (@JFLisee) 10 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a aussi publié un message de soutien.

Début du graphique (passez à la fin) Mes pensées sont avec les gens de Fredericton. Tragique d'apprendre ce matin le décès de plusieurs personnes ainsi que la situation alarmante dans laquelle se trouve les citoyens de la ville. #Fredericton — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) 10 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Plusieurs médias dans le monde, dont Le Figaro et Le Monde, en France, le New York Times, aux États-Unis, et The Guardian, au Royaume-Uni, ont publié vendredi un article sur la fusillade.