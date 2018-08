Invité du Jimmy Kimmel Live, Kanye West a été interrogé sur ses problèmes de santé mentale, sur son album Ye et sur sa femme, Kim Kardashian. Sans surprise, ses déclarations en faveur de Donald Trump juste après la campagne présidentielle, ou encore celles qu'il a faites plus récemment ont également fait partie des sujets abordés.

L’artiste de 41 ans a défendu son droit de penser différemment. « Tout le monde autour de moi essayait de choisir un candidat pour moi et me disait, chaque fois que j’indiquais aimer Trump, que je ne pouvais pas dire ça haut et fort, ou alors ma carrière serait terminée et je serais exclu de la communauté noire », a-t-il raconté.

« Vous ne pouvez pas m’intimider »

À ses yeux, soutenir Trump « représentait une manière de dépasser sa peur et de faire ce [qu'il avait] envie de faire, quoi qu’en disent les autres, et de leur affirmer : "Vous ne pouvez pas m’intimider" ».

Jimmy Kimmel a ensuite évoqué la séparation des familles immigrées, procédure qui a fait scandale aux États-Unis, mobilisant de nombreux artistes. L’animateur a alors rappelé une déclaration de Kanye West : « Vous aviez si bien dit, avec force, que “George [W.] Bush ne se préoccupait pas des Noirs”. Cela me fait me demander ce qui vous fait penser que Donald Trump se préoccupe d’eux. »

Kanye West est alors resté plusieurs secondes à penser à la question, sans y répondre, avant que Kimmel choisisse d’interrompre la réflexion du rappeur pour faire place à une pause publicitaire.

Écoutez la question (en anglais) et la non-réponse de Kanye West à partir de 11:08 sur la vidéo

Quelques minutes plus tôt, Kimmel avait aussi rappelé que Kim Kardashian avait récemment rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche, notamment pour le convaincre de gracier une prisonnière. L’animateur a ensuite demandé à Kanye West si l’idée que sa femme soit seule avec le président américain l’avait inquiété. Ce à quoi le rappeur a simplement répondu que Trump était « un dragueur », déclenchant les rires du public.

À lire aussi :

Une semaine après Ye, Kanye West sort un nouvel album

Kanye West critiqué de toute part pour ses propos sur l’esclavage

Grâce à Ye, Kanye West devient l'égal des Beatles