Des représentants de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada dévoileront une plaque commémorant l’importance historique nationale de l’auteure née en 1926.

L'écrivaine, décédée en 1987, est connue pour des oeuvres telles que The Stone Angel, A Jets of God, The Fire-Dwellers ou encore The Diviners.

Après des études à Neepawa, puis au United College de Winnipeg, elle a épousé en 1947 Jack Laurence, un ingénieur hydraulicien. Elle suit alors son mari en Angleterre, puis en Somalie et au Ghana, avant de revenir au Canada en 1957. Mère de deux enfants, elle repart ensuite avec ses enfants en Angleterre, divorce en 1969, avant de revenir s’établir définitivement à Lakefield, en Ontario, en 1974.

Une femme discrète

Brian Curtis est l’ancien vice-président de la Maison Margaret Laurence, transformée en musée à Neepawa. Il a connu personnellement l’auteur. « C’était une femme timide et introvertie », se souvient-il.

« Elle a dû déménager dans cette grande maison après avoir perdu sa mère à l’âge de 4 ans et son père cinq ans plus tard. C’était la maison de son grand-père », explique-t-il.

Brian Curtis explique que cet homme était « difficile et têtu » et que Margaret Laurence ne s’entendait pas bien avec lui.

Ce fut une période difficile pour Margaret, jusqu’à ce qu’elle soit diplômée de l’école secondaire. Elle essayait de survivre. Brian Curtis, ancien vice-président de la Maison Margaret Laurence à Neepawa

Sur cette photo, visible à la Maison Margaret Laurence à Neepawa, au Manitoba, l'auteure pose enfant aux côtés de son frère, Robert. Photo : La Presse canadienne/JOHN WOODS

Une attirance pour l’écriture dès son enfance

Margaret Laurence a commencé très tôt à écrire des histoires: « Dès l’école primaire et secondaire », affirme Brian Curtis.

Elle a, par la suite, cultivé son amour pour l’écriture en étant journaliste pour des journaux à Winnipeg, et notamment le quotidien syndical Winnipeg Citizen, selon l’Encyclopédie canadienne.

« Elle écrivait essentiellement des choses plutôt personnelles, selon le point de vue d’une jeune femme », se rappelle Brian Curtis.

Un voyage important en Afrique

Son séjour en Afrique a été « déterminant » dans son oeuvre, selon l’ancien vice-président de la Maison Margaret Laurence. « Elle a été obligée de voir une vie qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. Elle a vu du talent dans ces gens qui l’ont vraiment impressionnée », dit-il.

C’est ainsi que Margaret Laurence a publié un livre de traduction de légendes et de poèmes somaliens, A Tree for Poverty. « C’est comme ça qu’elle s’est retrouvée à publier son tout premier livre, depuis l’Afrique », souligne Brian Curtis.

M. Curtis estime qu’elle mérite amplement le titre de personne d’importance historique nationale. « Elle est la première grande auteure canadienne, selon les mots de Farley Mowat. Et il ne fait pas souvent des compliments! »

« C’était très difficile. C’était une femme écrivaine. Elle était vraiment déterminée et ce qu’elle faisait était précurseur », conclut Brian Curtis.

Avec des informations de Marcy Markusa, CBC