1. Qui sont les migrants dans le monde?

Une famille migrante. Photo : The Associated Press/Charles Krupa

Les mouvements de population à travers le monde ne sont pas nouveaux. De tout temps, des migrants ont quitté leur patrie pour trouver une vie meilleure ailleurs. En quoi ces mouvements ont-ils changé au cours des dernières années? Analyse des tendances.

Par Ximena Sampson

2. L'avez-vous vu? Des haut-parleurs sur la peau et une moto volante à nos portes

Votre peau pourrait bientôt se transformer en haut-parleurs, une nouvelle moto volante et une visite dans une épicerie éphémère de Los Angeles qui vous laissera sur votre faim. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

3. Les nanoparticules plastiques : « une crise sanitaire mondiale », selon un toxicologue français

90 % de la pollution est contaminée par les phtalates et le bisphénol A venant essentiellement de l’alimentation, des textiles, des poussières domestiques et via une exposition par la peau. Photo : Reuters/Juan Carlos Ulate