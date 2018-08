Si vous aviez l'intention de vous baigner près du secteur Harbourfront à Toronto, songez à revoir vos plans.

La pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville mardi a causé un important déversement des eaux usées dans le lac Ontario.

En conséquence, des préservatifs, des serviettes hygiéniques et des applicateurs de tampon se sont retrouvés en grande quantité dans les ports de Toronto.

Immédiatement après la tempête, c'était épouvantable ici , dit Elise Mackie, coordonnatrice pour le groupe Swim Drink Fish, qui surveille la qualité de l'eau dans ce secteur.

Puisque les eaux d'égout et pluviales sont jumelées dans le système de traitement de la ville, celui-ci ne fournit pas en cas de pluie abondante. Le surplus est donc envoyé dans le lac Ontario.

Le groupe Swim Drink Fish mesure la qualité de l'eau sur les rives du lac Ontario. Photo : Gary Morton/CBC

Swim Drink Fish conseille à la population d'éviter tout contact avec l'eau au cours des prochains jours, afin de ne pas s'exposer aux bactéries, qui s'y retrouvent en grande quantité.

Le groupe a testé l'eau à trois endroits sur les rives du lac Ontario (Marina Four, Rees Street Slip et Bathurst Quay), jeudi, et dit ne pas avoir vu un taux de la bactérie E.coli aussi élevé depuis deux ans.

Ces taux dépassent de loin les standards locaux , dit Omid Razavi, responsable des communications pour Swim Drink Fish.

Les échantillons prélevés à Marina Four sont les pires, précise-t-il, le taux de bactérie E. coli étant 249 fois plus élevé que la norme.

La Ville de Toronto, qui mène ses propres tests, avise aussi la population que la pluie abondante pourrait avoir créé des conditions non sécuritaires pour la baignade.