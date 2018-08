Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, la maison était complètement engloutie par les flammes.

Selon la police d’Abbotsford, six adultes et deux enfants sont sortis sains et saufs de la résidence.

Des voisins affirment que la famille préparait des sucreries pour un mariage à venir.

Les causes de l’explosion et du feu sont toujours inconnues.