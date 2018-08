L'une d'elles, la Diaphanosoma fluviatile, vient d'Amérique latine et des Caraïbes et l'autre, la Mesocyclops pehpeiensis, vient de milieux tropicaux et tempérés en Asie.

Les scientifiques ne savent toujours pas comment les zooplanctons sont arrivés dans le lac et ne connaissent pas les risques qui pourraient être associés à leur présence.

Avec les informations de La Presse canadienne.