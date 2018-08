L’agence météorologique a mis à jour son bulletin vendredi vers 4 h 30. Dans celui-ci, elle explique qu’« une circulation du nord-ouest en altitude transporte la fumée provenant de feux de forêt en Alberta et en Colombie-Britannique [au] Manitoba. Cette fumée cause localement une mauvaise qualité de l'air et réduit la visibilité par moments ».

Environnement Canada ajoute que « les conditions devraient s'améliorer par moments », mais prévient que le système actuel « demeurera en place au cours des prochains jours ».

« De la fumée et une mauvaise qualité de l'air continueront d'affecter certains secteurs de la province jusqu'en fin de semaine, surtout si d'autres feux de forêt se forment sur la région », stipule le bulletin.

Danger pour la santé

La mauvaise qualité de l’air dans la ville, où la pollution atmosphérique et la fumée se mêlent, peut causer « une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement », décrit Environnement Canada. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires comme l’asthme sont les plus à risques.

Par conséquent, Environnement Canada recommande de:

limiter les activités en plein air ainsi que toute activité physique intense, et les réduire davantage ou les cesser complètement si la respiration devient difficile ou pénible;

réduire l'exposition à la fumée en restant à l'intérieur ou en se rendant à une autre région où l'air est meilleur, car les conditions peuvent varier considérablement d'un endroit à l'autre;

fermer [les climatiseurs] et éteindre l'appareil de chauffage central afin que la fumée ne pénètre pas à l'intérieur;

veiller à la salubrité de l'air à l'intérieur en évitant de fumer ou de brûler quoi que ce soit.

Avertissement de chaleur toujours en vigueur

À la mauvaise qualité de l’air provoquée par la fumée des feux de forêt s’ajoute la chaleur extrême qui continue de sévir au Manitoba. Environnement Canada prévoit des températures de 35 degrés Celsius vendredi.

« Une crête de haute pression en altitude apportera de la chaleur extrême au sud du Manitoba [vendredi] jusqu'en fin de semaine, détaille l’agence météorologique. Des températures maximales diurnes de 32 degrés ou plus sont attendues vendredi, samedi et probablement dimanche. De plus, les températures nocturnes demeureront élevées au cours de cette période, ce qui donnera peu de répit de la chaleur. »

La vague de chaleur devrait cependant s’atténuer légèrement lundi, selon les prévisions d’Environnement Canada.