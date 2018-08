Les véhicules ont été incendiés presque simultanément vers 3 h, à proximité du 1694, avenue du Lac Saint-Charles. Les pompiers ont rapidement éteint les flammes.

Les incendies ont été allumés dans un court laps de temps, ce qui laisse présager à une intention criminelle.

« On parle de dommages estimés de 50 000 $ à 60 000 $. Deux personnes étaient sur place, dont une personne a été transportée vers un centre hospitalier. Par contre, on ne craint pas pour sa vie. La personne était consciente et respirait durant son transport », souligne Mélanie Jobin du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Des enquêteurs sont sur place pour analyser la scène de crime.