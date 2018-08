Le mois dernier, l'ARC a publié un sommaire expliquant la raison pour laquelle elle a révoqué le statut d'organisme de bienfaisance. Ce dernier indique que l'organisation n'a pas consacré toutes ses ressources à la charité et a permis que ses ressources servent à promouvoir la haine et l'intolérance.

L'agence fiscale a également identifié des problèmes en lien avec des livres de l'organisation. Par ailleurs, le centre n'aurait pas produit de déclaration de renseignements.

« La vérification a révélé que l'organisme n'a pas consacré toutes ses ressources à des fins et activités de bienfaisance en permettant que ses ressources soient utilisées dans des activités pour promouvoir la haine et l'intolérance ; a fourni des ressources à des donataires non reconnus ; a fourni un avantage injustifié à un directeur ; a omis de conserver les registres comptables appropriés comme le prévoient la Loi et/ou le Règlement de l'impôt sur le revenu ; et a omis de remplir et d'envoyer une déclaration de renseignements annuelle aux échéances prévues par la Loi », peut-on lire sur le site de l'ARC.

Selon Ali Abdulle, administrateur de la mosquée, les allégations ont créé un choc dans la communauté. Elles seraient d'une époque antérieure à l'administration actuelle, qui a pris le relais en 2013.

« Nous avons été dévastés. C'est comme un tremblement de terre », a-t-il réagi. « Les ressources de la mosquée n'ont jamais été utilisées pour [...] faire la promotion de la haine. »

L'ARC ne précise pas quand ces infractions ont eu lieu.

D'autres discours dans d'autres villes

Ces propos intolérants et haineux seraient ceux de conférenciers invités à la mosquée en 2009 et 2013, mais proférés dans d'autres villes, selon M. Abdulle.

« Ils ne l'ont pas dit dans notre mosquée, ils l'ont dit ailleurs », s'est défendu M. Abdulle. « Nous pensons que c'est injuste envers nous et qu'il est injuste pour la communauté de révoquer notre statut caritatif par rapport à ce que quelqu'un a dit. »

Il soutient que la communauté de la mosquée est dynamique, accueillante et promeut les valeurs canadiennes.

La révocation du statut d'organisme de bienfaisance signifie que la mosquée ne peut plus fournir de reçus d'impôt, qu'elle n'est pas admissible à une exemption d'impôt sur le revenu ou au remboursement de la TVH.

M. Abdulle croit que la mosquée sera toujours en mesure de poursuivre ses activités et prévoit de contester la décision de l'ARC.