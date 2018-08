L’équipe espère trouver les baleines noires, les photographier, les identifier, évaluer leur état de santé et chercher des indices d’interaction avec les activités humaines, souligne Amy Knowlton, de l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre.

Des scientifiques de l’Université Dalhousie font aussi partie de la mission. Ils vont notamment étudier l’état des sources de nourriture des baleines noires.

Delphine Durette-Morin, étudiante à l’Université Dalhousie, participe à la mission pour étudier l'habitat et la nourriture des baleines noires. Photo : Radio-Canada

« On va faire l’échantillonnage de plancton où il y a une présence de baleine. Comme ça, on peut voir la composition de l’eau [...] la densité, la salinité, la température, et quels organismes vivent dans ces aires, dans l’eau où à la baleine est présente. Comme ça, on va pouvoir mieux identifier ce qui est considéré un habitat avec des baleines présentes. On va aussi faire de l’échantillonnage en l’absence de baleine pour essayer de comparer les deux », explique Delphine Durette-Morin, étudiante à la maîtrise à l’Université Dalhousie.

Pour des mesures de conservation qui gênent moins la pêche

Le groupe veut aussi mettre au point des mesures de protection qui ne nuisent pas à l'industrie de la pêche de la Péninsule acadienne.

« On doit essayer d’arriver à trouver des solutions pour qu’on puisse cohabiter avec ces baleines. On sait qu’il en reste vraiment peu. C’est en faisant ces genres d’expériences là, de tests, qu’on pourra être en mesure d’en connaître plus et voir où elles sont pour adapter les mesures qui pourraient faire en sorte que notre pêcherie soit moins changée que ce qu’on a vu ce printemps », dit le pêcheur Martin Noël.

Martin Noël est le capitaine du Jean-Denis Martin, le bateau servant à l’expédition. Il est aussi le président de l’Association des pêcheurs professionnels crabiers acadiens. Photo : Radio-Canada

Les mesures de conservation imposées par les autorités fédérales ont limité ou interrompu la pêche dans de nombreuses zones du golfe du Saint-Laurent au printemps.

Douze baleines sont mortes en 2017 dans le golfe, plusieurs heurtées par des bateaux ou empêtrées dans des engins de pêche.

Les participants à la mission espèrent que les informations qu'ils recueilleront au cours des deux prochaines semaines guideront Ottawa dans ses prochaines décisions et mesures de protection des mammifères marins.

Les pêcheurs ne veulent pas être traités de tueurs de baleines, ajoute Martin Noël, ils veulent être reconnus comme faisant partie de la solution pour sauver les baleines.

Avec des renseignements de Gabrielle Fahmy