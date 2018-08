Le coup d’envoi a été donné jeudi. L’atmosphère est à la fête. Les vaches mangent, les cavaliers s'entraînent et les enfants s’amusent.

Depuis 1888, la foire agricole de Charlottetown attire petits et grands, des résidents de la province, mais aussi du Canada et des États-Unis.

Considérée comme étant le plus grand rassemblement de genre en Atlantique, la foire attire chaque année plus de 80 000 personnes.

La foire Old Home Week attire petits et grands. Photo : Radio-Canada/Julien Lecacheur

L'objectif principal est d'amener le monde rural aux citadins, explique Sandra Hodder, une responsable de l’événement.

Si certains vont à la foire pour découvrir les joies de la ferme, pour remporter des prix ou même pour courir sur l'hippodrome, d'autres y vont pour brasser des affaires.

Un propriétaire d'une ferme à Charlottetown dit qu’il participe à la foire depuis près de 40 ans. Il expose ses produits, principalement ses vaches laitières, surtout pour trouver des acheteurs. Et il doit préparer au mieux ses bêtes pour les vendre.

On peut comparer cela à du culturisme, quelque chose comme cela, il faut que l'état de chair soit parfait , indique Luc Pelletier, préparateur d'animaux.

Ces heures de travail portent des fruits, car des acheteurs de toute l'Amérique du Nord se rencontrent à la foire. C'est le cas de Simon Lalande, un éleveur présent chaque année depuis 10 ans pour acheter des vaches.

Ils ont de très bonnes familles de vaches et ce sont de très bons éleveurs , souligne Simon Lalande.

Les acheteurs de vaches cherchent de bonnes occasions d'affaires à la foire Old Home Week. Photo : Radio-Canada/Julien Lecacheur

Je n'ai pas vraiment de budget, ajoute M. Lalande. Moi, je regarde ce qui se passe, puis s'il y a une opportunité alors on saute sur l'opportunité et on l'amène au Québec.

Le prix des vaches peut varier de 15 000 $ à 50 000 $ selon leur qualité, précise M. Lalonde.

Ces acheteurs connaissent la valeur de revente dans les autres foires. Le prix d’une vache championne pourrait facilement doubler ou tripler.

Simon Lalonde et les autres acheteurs vont participer à des enchères, vendredi, soit la première activité majeure du Old Home Week 2018.

D'après un reportage de Julien Lecacheur