Du côté de l'échangeur Turcot, d'abord, l'autoroute 720 en direction ouest, ainsi que les entrées qui y mènent, entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de la 1re avenue dans l'arrondissement Lachine, seront fermées à partir de 23 h 59, vendredi soir, et ce, jusqu'à 5 h, lundi.

Les entrées de l'A-720 entre direction ouest, en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville seront également fermées de 23 h 30, vendredi, à 5 h, lundi.

L'A-720 sera également fermée en direction est, ainsi que les accès qui y mènent, entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame, toujours à partir de 23 h 59, vendredi, et jusqu'à 5 h, lundi.

Pendant la même période, la bretelle menant de l'A-20 en direction est à l'A-15 en direction nord sera fermée.

L'A-15 sera par ailleurs retranchée d'une voie en direction nord entre la sortie 64 et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce.

Enfin, la rue Saint-Jacques sera fermée entre l'intersection De Courcelle / chemin Glen et le boulevard Décarie, de 22 h, vendredi, à 5 h, lundi.

Pont Champlain

Aux alentours du chantier du nouveau pont Champlain, l'A-15 sera fermée entre la sortie 58 et l'entrée en provenance du boulevard Gaétan-Laberge, à partir de 22 h, vendredi, jusqu'à 5 h, lundi.

La route 132 en direction est sera également fermée entre la sortie 53 et l'entrée suivante, à partir de 21 h, vendredi, jusqu'à 5 h, lundi.

Durant les mêmes heures, la route 132 sera aussi fermée en direction ouest, cette fois entre la sortie 75 et l'entrée suivante.

Quant au boulevard Marie-Victorin, il demeurera ouvert à la circulation

Travaux sur la Métropolitaine

En raison de travaux à l'intersection des autoroutes 40 et 13, la voie de desserte de l'A-40 en direction ouest sera fermée dans le secteur de cet échangeur, de 23 h 59, vendredi, à 5 h, lundi.

L'accès à l'A-13 en direction sud, depuis l'A-40 en direction ouest, sera aussi fermé, tout comme l'accès à l'A-40 en direction ouest depuis l'A-13 en direction nord, selon le même horaire.

Enfin, le pont Honoré-Mercier demeure partiellement fermé jusqu'au 20 août.