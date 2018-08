Au Québec, l'économie sociale, c'est plus de 7000 entreprises collectives qui emploient plus de 200 000 personnes dans des domaines allant des nouvelles technologies aux ressources naturelles en passant par l'insertion sociale.

Elles cumulent des revenus annuels de 40 milliards de dollars, soit environ 10 % du PIB de la province, mais veulent faire les choses différemment.

Pour la future directrice générale du Chantier, les acteurs de l'économie sociale contribuent à « transformer le modèle de développement économique et donc [à] démocratiser un peu plus l'économie ». Elle s’est entretenue avec Martin Labrosse, de l’émission Le 15-18.

Comment se situe le Québec en matière d’économie sociale?

Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est nouveau. Si on pense à Desjardins ou aux grandes coops agroalimentaires du Québec, ils ont plus de 100 ans. Partout sur la planète, depuis le début des temps, les communautés vont venir ensemble pour se prendre en charge par rapport à des besoins ou à des aspirations auxquelles on ne répond pas actuellement. Ça existe depuis toujours.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il y a un langage commun au Québec. On reconnaît qu’une coop d’habitation, un magasin général pour une petite communauté et un paquet de différentes initiatives qui répondent par l'intermédiaire d'un véhicule économique à un besoin de la communauté sont tous de l’économie au service de la société – donc l’économie sociale –, puis de cette façon, on a réussi à mettre plus en valeur le travail de ces entreprises et à faire front commun.

Où s’en va l’économie sociale au Québec?

On a un Chantier de l’économie sociale depuis 20 ans au Québec, et c’est vraiment un facteur distinctif. C’est une des raisons pour lesquelles on a un écosystème de soutien à l’économie sociale au Québec plus complet que beaucoup d’autres endroits au monde.

Ce n’est pas pour rien qu’on reçoit des délégations internationales – j’en reçois de 10 à 20 délégations internationales par année – qui viennent voir l’étendue de l’économie sociale au Québec et les structures qui soutiennent le démarrage, l’accompagnement, le développement des entreprises d’ici dans plein de secteurs.

Le Chantier de l’économie sociale est à un moment intéressant, parce qu’on a des réseaux et des entreprises qui sont là depuis 20 ans et même plus, et on a plein de nouvelles initiatives qui sortent. La nouvelle génération, en particulier, est vraiment animée par cette idée de faire autrement.

[Une ingénieure peut se dire] : « mon plan, ce n’est pas de travailler pour une grande firme d’ingénierie, puis je ne veux pas non plus être toute seule à mon compte. Est-ce qu’on se part une coop d’ingénieurs qu'on va gérer différemment? Donc, il y a plein de nouvelles initiatives très innovantes ou justes très jeunes, très idéalistes qui émergent, puis il y a tout un réseau fort qui est là depuis plusieurs décennies. Le maillage de cela, le dialogue qui se fait en ce moment est très intéressant et très constructif.

Quel est l’appétit des gens pour s’impliquer et faire partie de ces projets?

On voit une tendance mondiale vers une concentration de la richesse et du pouvoir, et les gens se sentent un peu démunis par rapport à ça. Les initiatives locales, qu’elles soient communautaires ou en économie sociale, c’est-à-dire avec un volet marchand, sont vraiment ancrées dans la communauté, elles sont gérées par les membres ou les utilisateurs et sont au profit de la communauté.

[...] Je pense qu’il y a un appétit pour ça, pour s’impliquer et changer les choses parce que les gens voient que le modèle actuel n’est pas soutenable en termes d’impact environnemental, mais aussi de croissance des inégalités.

Y a-t-il des modèles inspirants à l’étranger?

Tout récemment, on a fait un échange sur deux ans avec le Mexique. Dans une ville, à Puebla, une université a mis toutes ses infrastructures techniques, mais aussi ses étudiants et ses profs au service de la communauté pour soutenir le démarrage de nouvelles entreprises. C’était super innovant la façon dont ils l’ont fait.

On s’est inspiré de ça pour aller ensuite développer un programme d’incubateur dans toutes les universités du Québec, qui va soutenir le démarrage et l’incubation d’entreprises collectives. […] À Séoul, à Barcelone, il y a des initiatives très intéressantes de revitalisation de quartiers, de concertation citoyenne. Donc, on regarde ces choses-là et on réfléchit à ce qui est approprié pour le Québec et comment on peut l’adapter à notre sauce.

L’économie sociale, c’est aussi la revitalisation des quartiers…

Il y a plein d’initiatives très intéressantes portées par des jeunes. L’UTILE – Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant – fait des choses très intéressantes pour pérenniser du logement abordable pour des étudiants et on sait qu’à Montréal, c’est un enjeu majeur.

Il y a aussi toute la question du vieillissement de la population, comment on garde les gens en condition de dignité le plus longtemps possible dans leur maison et, éventuellement, dans d’autres structures sans les assujettir à une logique de maximisation des profits, mais [en mettant] le bien-être de la personne en premier plan.

Quant à l'enjeu de la revitalisation urbaine, il y a des quartiers et tout l’est de Montréal à revitaliser.

Quand c’est moins cher pour Molson de déménager, de dézoner une terre humide à l’extérieur de Montréal que d’occuper des terrains industriels vacants dans l’est de la ville, il faut réfléchir sur comment on utilise ces espaces, ces grands immeubles vacants et comment on peut les mettre vraiment au profit de la communauté.

L’exemple de Bâtiment 7, à Pointe-Saint-Charles, est un super bon exemple d’un espace majeur dans cette communauté qui a été réapproprié par la communauté et mis à profit. Il y a plein d’organisations qui se font là-dedans qui sont par et pour la communauté.

L’entrevue a été éditée par souci de concision et de clarté des propos