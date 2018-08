Un texte de Simon-Pierre Poulin



L’homme est entré au Canada en 2005 en présentant une demande de statut de réfugié. Lorsque sa demande a été refusée, il s’est engagé dans une succession de recours judiciaires pour éviter d'être renvoyé dans son pays d’origine, le Nigeria.

Une fois tous ses recours épuisés, y compris une demande de révision judiciaire, le résident de Calgary est automatiquement entré dans un processus d’expulsion du Canada.

Les documents de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) montrent que l’homme de 49 ans a collaboré avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pendant toute cette période, qu’il s’est rendu à ses entrevues et qu’il a respecté les conditions qui lui avaient été imposées.

Cependant, il a toujours maintenu qu’il refuserait de retourner au Nigeria, où, selon lui, il serait persécuté, ajoutant qu’il résisterait à son renvoi.

Radio-Canada a appris que l'homme résidant au pays depuis 13 ans a été détenu par l’ASFC à partir du 24 juillet. Deux jours plus tard, il a eu droit à une audience concernant sa remise en liberté en attendant son renvoi à l'étranger. À cette occasion, le tribunal a conclu que sa détention s’imposait pour garantir sa présence à l’aéroport le jour de son expulsion.

Lors de cette audience, deux semaines avant sa mort, l’homme a plaidé que sa seule demande depuis son arrivée au Canada était qu’on protège sa vie, martelant qu’elle était en danger.

Devant ces implorations au juge, le représentant du ministère de l’Immigration a répondu qu’il « comprenait les craintes » du Nigérian, mais que « tout le monde faisait son travail », rappelant du même coup le long historique judiciaire infructueux du demandeur d’asile.



Impliquées dans les procédures de renvoi, les autorités du Nigeria ont recommandé à l’ASFC de faire preuve de prudence avec l’homme puisque son expulsion risquait d’être « très violente ».