Selon leurs directeurs, Picatic et Enventbrite partagent une culture et une vision similaires. Les deux entreprises d’organisation d’événements en ligne disent aussi avoir une passion commune pour des produits et services innovants.

Nous sommes ravis de partager notre talentueuse communauté de développeurs et d’avoir un plus grand impact sur le marché canadien et au-delà. Jayesh Parmar, Picatic, cofondateur et général

Jayesh Parmar, cofondateur de Picatic avec Brett Ede, se décrit comme un entrepreneur social. Les modalités d'acquisition de son entreprise par Eventbrite lui permettent de rester à la tête de son équipe à Vancouver, où la jeune entreprise est déménagée en 2013.

Leur équipe passionnée inclut quelques-uns des développeurs les plus doués de Vancouver et nous sommes enchantés d’apporter encore plus de talent technique à notre force de travail globale grâce à cette union. Julia Hartz, Eventbrite, directrice générale

Dans un communiqué, Jayesh Parmar soutient qu’il n’y aura pas de changements immédiats pour les événements en direct sur Picatic, mais que d’autres nouvelles seront annoncées dans les semaines à venir. Dans un communiqué, il se dit « incroyablement enthousiasmé par ce nouveau chapitre » et tient à remercier ses clients.