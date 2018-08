Le 10e Pro-Am Gagné-Bergeron était sans contredit le plus gros, parole du hockeyeur Simon Gagné. Habituellement tenu au complexe sportif de L’Ancienne-Lorette, l’événement avait cette fois lieu dans l’imposant amphithéâtre.

« C’est un gros bâtiment, 2000 ou 3000 personnes, ça paraîtrait vide », a reconnu Gagné, qui pouvait heureusement dire mission accomplie devant le succès de foule. « On va être capable de remettre un beau chèque aux organismes. » Les dons iront notamment au Pignon bleu, à Leucan et à la Fondation Philippe-Boucher.

Outre Brad Marchand, Patrice Bergeron (Boston), Marc-Édouard Vlasic (San Jose), Alex Chiasson (Washington), Marc-André Fleury (Las Vegas) et Jonathan Audy-Marchessault (Las Vegas), un ancien des Remparts de Québec, figuraient parmi la vingtaine de joueurs professionnels présents à Québec.

Fleury hanté par la défaite

Marc-André Fleury, gardien de but des Golden Knights de Las Vegas, est revenu jeudi sur la défaite de son équipe en finale de la Coupe Stanley, aux mains des Capitals de Washington.

Marc-André Fleury était l'une des vedettes du 10e Pro-Am Gagné-Bergeron Photo : Radio-Canada/Daniel Coulombe

Le souriant portier cachait mal sa déception, même deux mois après le revers.

« C’était une bonne saison. On joue pour gagner. Quand tu es si proche du but et que tu le manques, c’est ça qui te reste en tête. C’est décevant quand tu manques ton coup », a commenté celui qui s'est entendu sur un contrat de trois ans avec Vegas plus tôt cet été.

La soirée s'est conclue par une prestation du groupe Simple Plan.