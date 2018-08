Steven Goguen est assistant-chef du service d'incendie de Cocagne. Premier répondant, il est intervenu sur des accidents le long de la route 11 à près de 200 reprises. Même si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu sens quand même ce malheur-là.

Le premier répondant estime que le gouvernement devrait procéder à l'installation de clôtures le long de la route pour éviter des accidents.

Quand tu vas dans le coin de Fredericton et ces boutes-là, ils en ont des clôtures. Et si tu regardes combien ils en ont des accidents d'orignaux, c'est très bas. Steven Goguen, assistant-chef du service d'incendie de Cocagne

Selon Steve Goguen, ce genre de clôture permettrait d'éviter de nombreux accidents causés par des orignaux sur les routes. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement devrait vraiment penser à mettre des clôtures. C'est une obligation! Steven Goguen, assistant-chef du service d'incendie de Cocagne

En comparaison, dit-il, le nombre d'accidents du type est fréquent sur la route 11.

Le ministère des Transports et de l'Infrastructure explique que ce type de clôtures est mis en place si le taux de collision est très élevé et que les conditions des routes permettent de les installer. Il reste encore à évaluer si elles sont nécessaires sur certains tronçons de la route 11.

Higgs en faveur des clôtures

Le chef de l'opposition Blaine Higgs dit toujours avoir été en faveur des clôtures d'animaux sur les routes, à condition qu'il soit prouvé que ces derniers sont responsables de collisions.

D'autres facteurs

Il y a toutefois plusieurs autres facteurs qui rendent les routes dangereuses. La vitesse et l'attitude téméraire des chauffeurs sur la route 11 près de Cocagne semblent des choses assez courantes selon des conducteurs interrogés dans la région.

Louis-Philippe Thériault, de l'Association Canadienne de la Police Montée Professionnelle Photo : Radio-Canada

Louis-Philippe Thériault, de l'Association Canadienne de la Police Montée Professionnelle estime qu'une force de travail dont le but principal est la circulation sur les routes permettrait de réduire le nombre d'accidents. C'est sur que si je voyage sur l'autoroute quelques mois et que je ne vois aucun policier sur la route, je vais être un peu plus relax. Je vais rouler un peu plus vite et je vais des dépassements que je ne devrais peut-être pas faire.

Il croit que la présence de patrouilles routière permettrait de ralentir les ardeurs de certains conducteurs.

Steven Goguen abonde dans le même sens. Il se rappelle du temps où il y avait des patrouilles le long des routes. Le monde drivait pas si vite. Maintenant t'as moins de polices sur les routes. Je pense que ce serait bien s'ils rapportaient les patrouilles.

Selon M. Thériault, il demeure que l'éducation est la meilleure arme contre les comportements téméraires. Selon lui, c'est une responsabilité qui appartient tant à la province, qu'aux forces policières et aux parents.

Avec les informations d'Alessandra Rigano et Karine Godin